Aumento della Tari "Il vicesindaco ha cambiato idea"

A Seggiano la tari per il 2023 schizza a più 14000 euro. È quanto denunciano i consiglieri di opposizione, Gilberto Alviani, capogruppo di minoranza Lega Salvini Premier e Mario Simi del gruppo "Seggiano per l’Amiata". "Quando siamo stati chiamati dal sindaco a votare sul punto relativo alla Tari per l’approvazione delle tariffe anno 2023 – sostengono dalla minoranza – abbiamo assistito al voto favorevole del vicesindaco Francesca Pieri che alla precedente votazione del Pef peraltro si era astenuta così come aveva fatto in origine la capogruppo di maggioranza Simona Ulivieri, che però quando si è accorta, richiamata dal sindaco Rossi, che non avrebbero avuto i numeri per l’approvazione del punto ha cambiato idea sul da farsi votando a favore del punto all’ordine del giorno".

Sulla procedura non c’è niente di strano, ma i consiglieri di minoranza parlando "mancanza di coerenza politica".