Aumenti, quante polemiche Ristoranti e bagnetti più cari "Incrementi contenuti"

Nei ristoranti e negli stabilimenti balneari della costa tirrenica e ligure i prezzi sono in media più alti rispetto all’anno scorso. Ma qual è la situazione in provincia di Grosseto? "Gli aumenti dei prezzi dei nostri ristoranti sono stati contenuti - afferma Silvia Sarcoli, referente provinciale dei ristoratori di Confartigianato Imprese Grosseto – mediamente non superano il 10 per cento. Sono aumenti strettamente legati alla necessità di ammortizzare almeno in parte l’incremento dei costi dell’energia elettrica e delle materie prime. Un esempio per tutti è il vino, che è uno dei prodotti che ha registrato i più consistenti rincari. Molti colleghi mi segnalano che hanno leggermente alzato i prezzi nel 2023 dopo anni che non li toccavano". "Sugli stabilimenti balneari i prezzi in media sono rimasti invariati in provincia di Grosseto per quanto riguarda la tariffa giornaliera, settimanale e mensile – spiega Andrea Fidanzi, referente provinciale e vicepresidente regionale di Confartigianato Imprese Demaniali - Nel mio bagnetto a Principina, ad esempio, pratico i prezzi dell’anno scorso. Stessi prezzi anche a Marina, generalmente tra i 20 e i 25 euro al giorno. Mi risulta che nessuno stia praticando aumenti sui giornalieri, sui settimanali e sui mensili. Gli unici aumenti sono stati registrati sugli stagionali, ma solo del 5%". "Le spese a carico dei ristoratori sono aumentate in modo impressionante, – ha detto invece Moreno Cardone, Ristoratore – e questo vale per l’acquisto di tutte le materie prime tipo il pane che è raddoppiato. C’è la consapevolezza che non possiamo alzare in modo proporzionale il listino dei prezzi che facciamo ai nostri clienti. E quindi di fatto si riduce sempre di più il margine di guadagno dei ristoratori fino a scomparire: lavoriamo per rincorrere i pagamenti. A questo si aggiunge la concorrenza sleale delle sagre che andrebbero regolamentate".