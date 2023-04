Aumentati i cassonetti dei rifiuti per migliorare la raccolta

CASTEL DEL PIANO

Il tema dei rifiuti e del corretto conferimento di questi sono materia di attualità e di attenzione da parte dell’assessore all’ambiente Renzo Rossi. Dopo le criticità emerse nei mesi scorsi dovute all’introduzione di nuovi cassonetti, oggi molte sono state superate. Il Comune, ad esempio, è intervenuto in alcune postazioni dove i cassonetti risultavano troppo pochi per la mole dei rifiuti e l’ultimo caso è quello di Via delle Miniere che aveva da tempo problemi di conferimenti indiscriminati e della quale l’amministrazione comunale aveva chiesto a Sei Toscana il raddoppio ad inizio aprile. La postazione adesso risulta dotata di più cassonetti. Dove si verificavano abbandoni irregolari sono state installate telecamere di videosorveglianza per individuare i colpevoli.