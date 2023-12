Aumentano i poveri. Richieste d’aiuto alla Caritas. Sono 14mila in nove mesi

Passano gli anni e Grosseto si scopre sempre più povera. I dati forniti dalla Caritas, riguardo ai servizi erogati nei primi nove mesi del 2023 sono preoccupanti. Le richieste di intervento sono state oltre 14mila, di cui 9332 (il 66,5%) per beni e servizi materiali. Fra questi, naturalmente, al primo posto c’è la richiesta di cibo (9228 richieste), seguita dalla richiesta di viveri a domicilio (178) e di ottenere la tessera per l’accesso alla Bottega (26) richieste). 1222 sono state le istanze per aiuti economici (l’8,7%) mentre poco più di 1100 le richieste di ascolto.

Nei primi 9 mesi del 2023 un posto importante l’ha avuto ancora l’aiuto a persone o nuclei familiari di origine ucraina. Nel complesso gli interventi sono stati 611, tra cui 489 per assolvere a bisogni di beni e servizi materiali (alimenti e prodotti per neonati, vestiario, biglietti per viaggi, tessere Emporio, materiale sanitario), 13 di tipo sanitario (farmaci e visite mediche) e 86 di erogazione di sussidi (buoni spesa, per acquisto di generi alimentari, per l’alloggio, per il pagamento di bollettetasse, per spese sanitarie).

I dati dei primi nove mesi del 2023 evidenziano, infine, un tendenziale aumento di accessi ai Centri di ascolto (diocesano e parrocchiali). Gli accessi complessivi sono stati 7703, con una media mensile di 855 contatti (+60, pari a +7,5%). Le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto sono state 862 (di cui 137 al primo accesso). Di essi, 52 italiani e 85 di altra nazionalità (in maggioranza albanesi, marocchini, tunisini, romeni, ucraini). "Sono dati preoccupanti – ricorda il direttore della Caritas don Enzo Capitani – perché sottolineano che molte famiglie si trovano in una situazione tale che quando hanno pagato l’affitto e le bollette hanno di fatto finito lo stipendio e questo anche quando possono avvalersi di sostegni statali, come ad esempio il Reddito di cittadinanza. Questo perché magari in famiglia lavora solo una persona, che ha un’occupazione o stagionale o sotto pagata". Ma sono aumentati anche gli accessi ai Centri di ascolto. "Qui la gente viene per chiedere aiuto – conclude don Enzo – ma anche per avere un supporto psicologico. E infatti ormai da tempo offriamo anche un supporto psicologico con uno psicoterapeuta che svolge assistenza gratuita"