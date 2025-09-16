Auguri Argentario basket. Mezzo secolo di vita: "Traguardo importante"

MONTE ARGENTARIOL’Argentario Basket ha festeggiato i suoi 50 anni di storia. Una mattinata emozionante quella di domenica al palazzetto dello sport in località Pispino a Porto Santo Stefano, per celebrare il mezzo secolo dalla fondazione dell’Asd Argentario Basket, avvenuta, nel 1975 sotto il nome di Libertas. Un traguardo importante che la società presieduta da Roberto Verdile ha voluto condividere con tutti coloro che ne hanno preso parte nel corso degli anni. Tantissime persone presenti per festeggiare questa tappa storica: ex giocatori, amici, sostenitori di sempre e anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale – qualcuno in doppia veste di ex giocatore –assessore, come Michele Vaiani – hanno reso speciale questo momento. Un’occasione per rivivere ricordi, aneddoti e partite indimenticabili, ma anche per guardare al futuro con lo stesso entusiasmo. E l’immancabile taglio della torta da parte dei protagonisti. "Abbiamo celebrato i 50 anni dalla fondazione della società, che avvenne nel 1975 dal compianto Massimo Busonero – racconta il presidente Roberto Verdile –. Prima di allora c’era la Polisportiva Libertas Argentario, dove giocavano anche a pallacanestro. Nel 1975 Massimo decise di fare l’affiliazione alla federazione e la Libertas Argentario si dette una fisionomia più professionale. Dal campetto delle medie l’attività si trasferì al Siluripedio. Ci fu un exploit enorme, fino a quando nel 1991 una tempesta fece crollare la struttura a pallone del Siluripedio". Un passo indietro. "Il Siluripedio all’inizio era un campo all’aperto, poi Massimo recuperò la copertura usata della piscina – prosegue Verdile –. Invece dopo la tempesta non ci fu più un impianto di gioco e molti ragazzi smisero di giocare, altri andarono ad Orbetello. Io sono tornato all’Argentario nel 1996 e il mio primo pensiero è stato quello di ricostruire. Ho rimesso insieme il movimento allenandoci in altre palestre. Poi il 3 gennaio del 1999 è stato inaugurato il palazzetto al pispino e da lì è iniziata la nuova storia". La celebrazione di domenica è servita quindi "per ripercorrere la storia – puntualizza Verdile –. L’obiettivo era riportare i padri fondatori e i primi giocatori con i primi allenatori, un’occasione per far incontrare gente. Poi ci siamo trasferiti all’ex Aeronautica per un pranzo conviviale. L’ospite di lusso è stato Massimiliano Aldi".

Andrea Capitani