Auguri alla maestra Adele che ha spento cento candeline

Ha festeggiato ieri 100 anni la maestra Adele. Conosciuta come la maestra Vincenti (per via del cognome del marito), Adele Ricciardi ha aiutato a crescere, istruirsi e a cambiare in meglio la vita di tanti bambini, che ora sono adulti e bene inseriti nella società. Ieri la storica maestra di Castel del Piano, a cui la comunità amiatina è molto legata, ha festeggiato l’ambito traguardo insieme ai figli Rita e Vincenzo e ai vicini di casa, che da oltre cinquant’anni condividono con lei la vita quotidiana.