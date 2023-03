"Attraverso i suoni" On line il bando per partecipare alla seconda edizione

E’ online il bando per partecipare alla seconda edizione di "Attraverso i Suoni", il progetto promosso da Agimus Firenze, Arezzo, Grosseto (presieduta da Gloria Mazzi) e Fondazione Cassa di Risparmio – con la direzione artistica di Luca Provenzaniche – si propone di individuare giovani talenti toscani di musica classica per accompagnarli in un cammino professionale, fornendo loro le competenze necessarie per il mondo del lavoro. Per partecipare è necessario compilare il forum di iscrizione 2023 e inviare, entro domenica, la domanda di partecipazione scaricabile online sul sito www.attraversoisuoni.it. In questo modo, "Attraverso i Suoni" seleziona dodici gruppi musicali (Under 30) o singoli musicisti (Under 28) delle provincie di Firenze, Arezzo e Grosseto, che saranno scritturati da Agimus per un anno. Oltre al premio dal valore massimo di 6mila euro, ci sono concerti dal vivo e strumenti preziosi per avviare la propria carriera, nonché un percorso di affiancamento per la cura della comunicazione e dei social,?la costruzione del proprio sito internet, lo sviluppo dell’auto imprenditorialità e della visual identity, un book fotografico professionale, incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, master e lezioni individuali. Le audizioni si svolgeranno a Firenze, all’Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze in via Folco Portinari il 31 marzo e 1 aprile 2023.A giudicare saranno i rappresentanti della direzione artistica Agimus e una commissione esterna composta da musicisti, docenti, critici musicali.