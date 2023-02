"Attraverso i suoni" con il concerto di Sara De Santis

Nuovo appuntamento con la rassegna "Attraverso i Suoni" di Agimus Grosseto. oggi alle 18, nell’aula magna del Polo Bianciardi si esibirà – in un concerto gratuito – la giovanissima pianista Sara De Santis.

Nonostante la sua giovane età – è nata nel 2004 - Sara De Sanris ha già all’attivo un’intensa attività artistica, costituita da concorsi nazionali ed internazionali, masterclasses e concerti in Italia e all’estero. Nel 2018 è stata invitata, quale vincitrice assoluta della sua categoria al Concorso pianistico internazionale - Città di San Donà di Piave, al Festival pianistico "Giovani Talenti alla tastiera". Nel luglio 2019 è vincitrice assoluta al "Concorso Internazionale Pietro Iadeluca" a Carsoli, dove le viene assegnata una borsa di studio e due concerti premio. Nel 2020 è stata ospite della rassegna “Concerti al Tempietto” a Roma; sempre nel 2020 è stata selezionata dal conservatorio per tenere un concerto nella prestigiosa Sala Bianca a Palazzo Pitti. Oggi proporrà un repertorio con brani di Chopin. Ingresso libero. Per informazioni telefonare al 339 7960148.