Attraverso i suoni Agimus, i vincitori del concorso

Dodici musicisti e formazioni da camera di età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti dalle province di Firenze, Arezzo e Grosseto, per i quali si apre adesso una preziosa opportunità per la costruzione della propria carriera nel mondo della musica.

Sono i vincitori di "Attraverso i Suoni – Agimus Sistema Futuro", progetto di Agimus Firenze, Arezzo e Grosseto e Fondazione Cr Firenze, unico nel suo genere, che torna per la sua seconda edizione, ideato sotto la direzione artistica di Luca Provenzani (presidente di Agimus Firenze e primo violoncello dell’Orchestra della Toscana) e Gloria Mazzi (pianista e presidente di Agimus Grosseto). Le audizioni di concorso si sono svolte all’Auditorium della Fondazione Cr Firenze e hanno visto la partecipazione di circa quaranta soggetti artistici, tra i quali sono risultati vincitori ben sei pianisti: Beatrice De Maria, Beatrice Cori, Leonardo Ruggiero, Davide Marcati, Alessio Masi, Matteo Cabras. A questi si aggiungono il violoncellista Duccio Dalpiaz e cinque formazioni da camera: il Duo Gate, composto da Simone Bellagamba al pianoforte e William Belpassi al sassofono, il Trio Tharsos (Ludovico Mealli violino, Leonardo Ascione violoncello, Fabio Fornaciari pianoforte), il Trio Desìo (Adamo Rossi violino, Erika Italiani violoncello, Andrea Redigonda pianoforte), il Trio Sechter (Amedeo Ara violino, Niccolò Bini violoncello, Antonio Cicala pianoforte), il Duo Manaresi – Pratesi (Sara Manaresi violino, Fabio Pratesi pianoforte).

I dodici vincitori saranno scritturati da Agimus per un anno. Ad ogni gruppo o solista sarà riconosciuto un premio fino ad un massimo di 6.000 euro che sarà suddiviso in cachet e benefit.

"Questo è un progetto che si rivolge ai giovani talenti musicali che spesso nonostante la loro passione e bravura – ha affermato Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze – si trovano in difficoltà nel trasformare gli anni di studio in una professione per la vita".

"Attraverso i Suoni nasce dal desiderio di immettere nell’ampio mondo del lavoro musicale giovani musicisti che abbiano voglia di mettersi in gioco – dice Gloria Mazzi –. Ringraziamo Fondazione Cr Firenze per la volontà di portare avanti questo progetto.