Attività con Coldiretti L’estate? In fattoria

GROSSETO

"L’estate? Mio figlio la passa in fattoria. Impara e fa attività utili, gioca all’aria aperta, si diverte, socializza, mangia sano e può fare anche i compiti delle vacanze". Le aziende agricole diventano centri estivi per bambini e ragazzi. Dal campo scuola del buttero alla scuola di trekking a cavallo per imparare a cavalcare come i cowboy e vivere come gli indiani d’America passando per laboratori didattici, escursioni e gite insieme alle guide ambientali per restare sempre a contatto con la natura: anche la maremma scopre la nuova frontiera dei campus contadini. E l’offerta cresce ogni anno. A dirlo sono Coldiretti Grosseto e Campagna Amica in occasione dell’apertura delle iscrizioni dei campus estivi contadini. "L’offerta delle fattorie didattiche che organizzano i centri estivi al termine della scuola, e per tutto il periodo estivo di vacanza, cresce di pari passo con la domanda. – spiega Coldiretti Grosseto - Le famiglie vanno alla ricerca di una alternativa a stretto contatto con la ruralità ed i colori della campagna per disintossicare i figli dalla dipendenza di tv e social ma anche per difenderli dallo stress del bombardamento mediatico della guerra che mina la loro salute. Nelle nostre fattorie i loro figli si riconnettono con un presente reale. I cellulari sono naturalmente spenti ed imparano a conoscere ed apprezzare i prodotti locali. Sono esperienze che mettono in moto la loro curiosità". Le attività proposte dalle aziende della maremma sono tra le più diverse. Il tutto reso ancora più salutare da merende a km zero e degustazioni di prodotti locali. All’agriturismo Poggio Sassineri a Magliano, per esempio, Chiara ed il suo staff organizzano nel mese di giugno organizzano tantissime attività ricreative e laboratori sulla natura insieme ad escursioni al mare e al fiume Fiora. Nel Parco della Maremma Il Gelsomino ad Alberese propone il campo scuola del piccolo buttero dove i giovani ospiti potranno partecipare a lezioni di monta maremma e a tante altre attività ogni giorno. A Castell’Azzara invece l’Agriturismo Il Cornacchino a Castell’Azzara. I campus estivi sono una costola importante del progetto didattico promosso da Coldiretti Grosseto, Donne Impresa Coldiretti e Campagna Amica e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico regionale che quest’anno ha coinvolto in provincia di Grosseto 700 alunni tra asili ed elementari,16 istituti e 36 classi di 7 comuni della provincia di Grosseto.