Attività commerciali. Contributi dal Comune

Parte una campagna destinata a favorire un rilancio del tessuto socio economico del territorio comunale e l’Amministrazione guidata da Stefania Ulivieri si muove in questa direzione e mira a sostenere la nascita di nuove attività, nuove unità locali di imprese esistenti o lo sviluppo di attività in essere. Un’iniziativa che ha preso il via per agevolare i nuovi insediamenti migliorando la qualità organizzativa ed operativa della struttura. "Riteniamo – si spiega – che sia importante agevolare la nascita di nuove attività imprenditoriali e commerciali, al fine di cercare di conseguire un rilancio del tessuto socio-economico del territorio di Gavorrano e, soprattutto, dei suoi centri storici e della frazione di Bagno". L’ammontare complessivo dei contributi erogabili è di 15.000 euro ma il contributo singolarmente concedibile sarà nella misura del 50% delle spese ù ritenute ammissibili sino al raggiungimento di un importo massimo di duemila euro.

Roberto Pieralli