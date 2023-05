"Atti ormai introvabili sul sito del Comune"

"Che il sito internet del Comune di Follonica fosse un fiore all’occhiello dell’amministrazione era un dato di fatto: semplice, chiaro, trasparente, ma soprattutto completo. Sul sito ogni atto del consiglio comunale e della giunta veniva pubblicato in tempi celerissimi. Ma qualcosa è cambiato: non solo gli atti vengono pubblicati esclusivamente nell’albo pretorio; non solo i documenti possono essere consultati per soli quindici giorni, ma la rigida applicazione della legge rende ancora più difficile, anche per un utente esperto, accedere al testo cercato". Inizia così la disamina di "Follonica nel Cuore" e "In movimento per Follonica". "Per trovare un atto adesso serve un cane da tartufo – aggiungono –. Insomma, il sito è stato di fatto svuotato e sarà utilizzato solo da persone mosse da seri, interessi poiché quella che prima era una semplice consultazione ora è diventata un attività di ricerca per esperti navigatori. Perché tutto questo? Perché nessuno nella maggioranza si sia assunto la responsabilità di tale scelta?".