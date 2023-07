Attacco della Lega "Un paese nel degrado"

La Lega va all’attacco dell’amministrazione comunale e i problemi, stando alle parole del segretario amiatino del Carroccio, Gilberto Alviani, e del referente santafiorese della lega, Paolo Vichi, riguardano il degrado.

"Vediamo – sostengono Alviani e Vichi – degrado totale, così come l’incuria, l’erba ancora non tagliata, parchi pubblici senza panchine, con le fontanelle chiuse, le piante secche, le staccionate marce e cadenti".

A mancare poi potrebbero essere anche prospettive future. "Specialmente ora – proseguono – che non ci sono più i soldi delle compensazioni ambientali dell’Enel. Un’amministrazione che è riuscita a dilapidare, in nove anni, una ventina di milioni di euro senza risolvere, anzi aggravando con altre opere assurde e a nostro giudizio inutili, le tante criticità che penalizzano il nostro territorio".

I due esponenti della lega attaccano il Comune guidato da Federico Balocchi anche sul teleriscaldamento. "E’ spesso guasto – dicono –, ha tariffe doppie rispetto a quelle praticate negli altri comuni geotermici che hanno impianti analoghi". Le polemiche poi si concentrano su altri temi: "Il dissesto idrogeologico e l’abbandono del territorio, le attività commerciali ormai ridotte all’osso, con nessun posto di lavoro creato – commentano ancora –. Uno dei Borghi più belli d’Italia e bandiera arancione è costantemente presente negli ultimi tre posti della graduatoria provinciale delle presenze turistiche". Il problema delle risorse, secondo i due esponenti della Lega non sono da meno. "Non ci sono più soldi questa è l’amara verità – denunciano il segretario Alviani ed il referente Vichi –. Non ci sono per tagliare l’erba, per aprire il teatro, per Santa Fiora in Musica, per sistemare la Peschiera, non ci sono per aggiustare la spazzatrice ferma da un anno".

Nicola Ciuffoletti