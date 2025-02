Atmosfera di Carnevale. Musica e reginette

FOLLONICA

In attesa della seconda sfilata di carnevale, in programma domenica prossima, la Filarmonica ’G. Puccini’ Città di Follonica, in collaborazione con il Comitato Carnevale di Follonica, organizza il Concerto di Carnevale. L’appuntamento è per domani alle 21.15 alla Fonderia N.1.

Per l’occasione, la Filarmonica suonerà noti brani pop italiani e mondiali come Azzurro, Colonel Bogey, Mister G. Alla serata saranno presenti anche le otto Reginette dei rioni follonichesi in qualità di speciali direttori di banda. L’ingresso al concerto è gratuito.

Una delle tante iniziative che fanno parte del periodo di carbevale, che intervellano una sfilata dall’altra. Un’occasione per continuare a respirare l’aria di festa che questo periodo dell’anno porta sempre con sé nella città del Golfo. Per non perdere l’atmosfera di festa e divertimento che il Carnevale regala ogni anno.