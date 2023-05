"Atelier Luzzetti" Percorso per bambini sui vestiti nell’arte

Un laboratorio creativo per bambini tutto dedicato agli abiti raffigurati nelle opere esposte al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti, al polo culturale Le Clarisse. L’appuntamento con "Atelier Luzzetti" è in programma oggi alle 17.30 nella sede del museo, in via Vinzaglio. Nel corso dell’incontro gli operatori di PromoCultura guideranno i bambini in un percorso dedicato all’osservazione dei panneggi e degli abiti raffigurati nelle opere d’arte del museo: poi, con l’utilizzo di vari tessuti, gli stessi bambini realizzeranno un "figurino".