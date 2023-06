Associazione "Vita", rinnovo delle cariche, ma tempi lunghi per la messa in sicurezza dell'Albegna

Rinnovo delle cariche per l’associazione "Vita", nuovo incontro con le Isitutizioni (Regione, Comuni di Orbetello, Manciano e Magliano, Genio civile e Consorzio di bonifica), ma stessi problemi: tempi ancora lunghi per la messa in sicurezza del fiume Albegna a causa della burocrazia e delle difficoltà per ottenere i finanziamenti necessari.

L’associazione riparte con la conferma di Aldo Lenzi nel ruolo di presidente e con Gianluca Albertazzi come vice, Laura D’Amore segretaria e Massimo Tommasi tesoriere, con Marte Cherubini, Alessandro Boggi, Aleandro Graziani, Umberto Lelli, Rossano Nucci, Bruno Polemi e Dario Santi consiglieri.

"Ripreso immediatamente il confronto con tutti coloro che sono coinvolti nei lavori di messa in sicurezza dell’Albegna – dice Laura D’Amore –. In particolar modo, nel primo incontro abbiamo affrontato il tema della regimazione e rallentamento delle acque a monte di Marsiliana. Purtroppo ci siamo sentiti ribadire le stesse note: la burocrazia allunga i tempi, ci sono gli studi da fare, i finanziamenti non sono facili da trovare. Secondo noi però sono troppi lunghi anche i tempi di colloquio, così come sono in ritardo i lavori per la costruzione della cassa di colmata in caso di forti piogge ed aumento di livello dell’Albegna: nei mesi scorsi, durante i periodi più critici, al punto di rilevamento di Marsiliana abbiamo registrato un innalzamento delle acque di 8 metri. Stiamo ricevendo sostegno dagli abitanti della zona a monte di Marsiliana, perché il fiume Albegna con le sue vicissitudini riguarda tutti, da Roccalbegna alla foce delle Saline".

Michele Casalini