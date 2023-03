Associazione Polis 200 e Rockland propongono "Il segreto di Maria"

Il centro produzione Rockland e l’Associazione Polis 2001, portano in scena l’evento centrale della cristianità: l’Annunciazione dell’Angelo a Maria. Il tema di grande rilievo religioso e sociale è uno dei pilastri del cattolicesimo. Maria è investita dall’angelo Gabriele, con l’annuncio che Dio ha scelto lei, per generare suo figlio Gesù. Quando questo avviene non lo sappiamo bene, ma i due evangelisti Matteo e Marco parlano dell’evento come improvviso e miracoloso, perché mai fino a quel momento Dio aveva generato un figlio carnale. Questo evento verrà rievocato oggi, giorno dell’annunciazione del calendario cristiano, alle 17 nella sala del museo di storia naturale, Piazza Pacciardi a Grosseto. Nella partitura dei testi dei Vangeli, di Dante Alighieri di Alda Merini e Rainer Maria Rilke con un testo scritto da Francesco Tarsi anche regista si consuma la rappresentazione interpretata da Simona Notaro, Samantha Stringardi e la partecipazione straordinaria di Davide Braglia. Alla rappresentazione possono partecipare tutti gli interessati essendo a ingresso libero. Per Info: profili social Facebook e Instagram e telefono 347 2299737 - 3403782308.