Associazione "Il sogno di Nidia". Il "dopo di noi" trasformato in realtà

Si chiama "Il sogno di Nidia" ed è un’associazione che accoglierà i ragazzi con disabilità. Grazie a questa associazione torna al centro del dibattito anche a Manciano Il "dopo di noi" che è un tema forte nell’ambiente della disabilità poiché si occupa del futuro dei ragazzi, quando i loro genitori non ci saranno più o saranno troppo anziani per occuparsene. Il nome dell’associazione contiene in sé una storia di lotta e di conquista di diritti. "Nidia – spiega la presidente Graziana Mazzuoli – è stata madre come noi di figlio disabile che ha combattuto per i diritti di suo figlio ma ora non c’è più. Voleva costituire quest’associazione ma non ha fatto in tempo, così noi amiche abbiamo deciso di raccogliere la sua eredità e permettere al suo sogno di avverarsi". Insieme alla signora Mazzuoli a guidare l’associazione ci sono la vicepresidente Federica Morini e la tesoriera Cinzia Tomassoli. "Il sogno di Nidia" è l’idea di creare un luogo sicuro ed accogliente per ragazzi con disabilità in cui poter sperimentare l’autonomia ed avviarli ad una vita adulta che possa proiettarli in un futuro sicuro, anche senza l’appoggio dei genitori che per motivi fisiologici potrebbero non riuscire più ad occuparsi di loro. "Quando si è genitori di figli disabili – continua la presidente – la prima cosa che impari è che l’unione fa la forza, pertanto il nostro progetto non potrebbe esistere se non ci fosse una forte coesione ed collaborazione".

Il progetto prevede la collaborazione dei Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano, insieme alla Asl. Ma l’apporto delle istituzioni non è sufficiente, così "Il sogno di Nidia" sta crescendo anche nel consenso di sostenitori privati.