Assegnazione alloggi Erp. Bando riservato ai Caf

Scade oggi il termine per presentare al Comune di Grosseto la manifestazione di interesse riservata ai Centri di assistenza fiscale (Caf) operanti nel territorio comunale volto a istituire un servizio di raccolta e trasmissione delle domande per l’assegnazione degli alloggi Epg al fine di fornire a tutti i richiedenti l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della documentazione.

"L’Amministrazione comunale – si spiega – è da sempre attenta alle politiche della casa e l’impegno è quello di far fronte a una domanda sempre crescente di alloggi da parte delle fasce più fragili della popolazione e di agevolare il percorso di presentazione della documentazione necessaria attraverso una rete di collaborazioni finalizzate a supportare gratuitamente i cittadini che potrebbero trovarsi in difficoltà nella presentazione della stessa". Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro le 12 di oggi esclusivamente tramite pec all’indirizzo [email protected]. Per maggiori informazioni 0564 488863.