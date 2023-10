"Assegnati 1900 nuovi agenti. Nessuno alla Questura di Grosseto"

Assegnati nuovi agenti nelle Questure d’Italia, ma Grosseto resta fuori. A denuciare la situazione e Vincenzio Pignataro, segretario generale provinciale del sindacato di Polizia Coisp Mosap. "La Questura di Grosseto – dice Pignataro – non rientra in quelle sedi ove sarà previsto un incremento di organico. Nonostante oggi vi sia un aumento generalizzato della delinquenza in ambito urbano, l’incremento dei flussi migratori richieda un enorme sforzo da parte dell’ufficio immigrazione, il numero di pratiche per i rilasci di passaporti e licenze sia in netto aumento mandando in affanno il personale addetto, senza contare il concreto pericolo terrorismo, la pianta organica degli uffici di polizia in provincia rimane invariata, anzi, è destinata a diminuire vertiginosamente visto il pensionamento di diverse unità nel biennio 20232024".

Per il Coisp gli investimenti sulla sicurezza per la Provincia di Grosseto si confermano sempre al ribasso costringendo la cittadinanza a far affidamento unicamente sul senso di responsabilità degli appartenenti alle Forze dell’ordine che tra accordi in deroga e straordinari continuano ad impegnarsi per garantire la sicurezza in provincia.

"Al fine di garantire per il futuro il corretto funzionamento dell’apparato per la sicurezza cittadina soprattutto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, oggi a forte rischio, si chiede l’impegno di tutti – conclude Pignataro –affinché vengano forniti uomini e mezzi per far fronte agli impegni quotidiani che le forze dell’ordine sono chiamati ad assolvere. Non è accettabile che Grosseto venga così umiliata dal Dipartimento, di Pubblica Sicurezza, che non ha inteso assegnare neanche un poliziotto sugli oltre 1900 di nuova assegnazione".