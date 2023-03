Assalto dei lupi nell’azienda Biondi a Sovana: uccisi tre agnelli

Assalto dei predatori. Questa volta ad essere colpita è stata l’azienda di Lorello Biondi a Pianetti di Sovana. Intorno alle 17 di venerdì il lupo ha fatto visita al gregge lacerando tre agnelli e "disperdendo" anche 13 pecore. Un danno non quantificabile. Lorello Binodi dinanzi a tanto strazio, ha dichiarato che chiuderà l’azienda perché ormai il "lupo è il re delle campagne". "Una grande sconfitta per un comparto che è prettamente dedito all’allevamento e alla pastorizia – ha detto Mirella Pastorelli (nella foto), presidente del Comitato Pastori d’Italia –. Alcuni giorni fa il lupo ha ferito un cane tra due abitazioni a Sant’Andrea di Magliano. Il che vuol dire che il lupo non ha più remore e si avvicina ai centri abitati con grande disinvoltura. La situazione è sfuggita di mano e se non vengono prese misure serie, la figura del pastore, emblema della Maremma, sarà un nostalgico ricordo. Serve un’azione forte da parte della Regione e del Governo, perché la pastorizia rischia di chiudere".