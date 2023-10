Aspiranti agenti immobiliari per Gruppo Megaron

Il Gruppo Megaron Network Immobiliare, azienda in forte espansione ricerca agenti immobiliari o collaboratori da formare e da inserire nel proprio team. Illa candidatoa si occuperà di acquisire nuovi immobili, contattare nuovi clienti, accompagnare e fornire assistenza tecnica durante le visite agli immobili e nel post vendita, garantendosi la migliore posizione provvigionale del mercato e la massima libertà professionale. Trattamento economico: fisso più provvigioni. Requisiti diploma o laurea, residenza o domicilio nei comuni limitrofi alla sede dell’agenzia, voglia di crescere professionalmente e spirito imprenditoriale, auto propria e disponibilità a spostamenti territoriali, predispo al lavoro in team per obiettivi.o Zona di lavoro: Pisa - Livorno -Lucca - Viareggio - Pontedera e comuni limitrofi. Inviare curriculum a reclutamento@megaronimmobiliare.it