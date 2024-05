Aspettando Slow Food Day. Una cena, quindici aziende

Quando i protagonisti della tavola sono i prodotti di eccellenza di 15 aziende del territorio allora il successo è assicurato. Questa sera gli ospiti della locanda toscana "Da Nada" a Roccatederighi in occasione della cena-evento Aspettando Slow Food Day organizzata in collaborazione con la condotta Slow Food Monteregio potranno compiere ricchi viaggi gastronomici tra la Maremma e l’Amiata. I prodotti saranno valorizzati e rielaborati nell’assoluto rispetto della materia prima dai piatti dello speciale menù di Laura Tamburelli. "È la prima volta – dicono gli organizzatori – che così tante realtà locali si troveranno unite non solo dentro la stessa sala, ma sopra la stessa tavola. Un’opportunità anche per il pubblico che parteciperà alla cena, e un’iniziativa resa possibile dall’intuizione e dall’impegno di Tamburelli, da sempre attenta alla ricerca e alla selezione di prodotti territoriali, caratteristici, di alta qualità, e dal lavoro di tutela e promozione a cui la condotta Slow Food Monteregio si dedica da anni. "È, di fatto, una cena a 34 mani, se non di più – afferma sorridendo Laura Tamburelli –. Quelle di tutti i produttori che parteciperanno, quelle di Da Nada Locanda Toscana e, naturalmente, quelle di Slow Food Monteregio. Una festa del sapore e dell’eccellenza, parole che voglio sottolineare perché nella nostra Maremma sono molti gli artigiani del cibo e del vino che perseguono, giorno dopo giorno, la qualità e che meritano di essere riconosciuti per il valore culturale, oltre che economico, che creano. Una filosofia che, sin dalle origini, ha contraddistinto anche la cucina di Da Nada e che nel 2024 ci è valsa l’inserimento nella guida delle Osterie d’Italia di Slow Food". Dall’entrée al dessert, il menù della cena di oggi alle 20 è un manifesto del Km Maremma.