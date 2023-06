Aspettando il Manciano Street Music Festival, "Aspettando il festival con gusto" al Bar caffetteria birreria «Al Centrale»

Aspettando la doppia edizione del Manciano Street Music Festival, l’associazione "Diego Chiti" continua a proporre una serie di eventi che uniscono i sapori alla buona musica dal vivo. Si chiamano “Aspettando il festival con gusto”, e sono organizzati in sinergia con alcuni ristoranti di Manciano. Oggi l’appuntamento è al Bar caffetteria birreria "Al Centrale" di Manciano, in via Marsala, dove Rachele Marinelli e Michele Santinelli si esibiranno dal vivo. La cena, a menu fisso, partirà alle 20 con un antipasto misto per passare poi ai pici con zucchine, fiori di zucca, salsiccia e pancetta croccante. Poi maialino al forno con patate arrosto e crostata con frutta fresca.