"Aspettami al faro". Aperitivo letterario con Leonardo Petronilli

Oggi al Polo Le Clarisse alle 18.30 riprende la rassegna "Aperitivi letterari" organizzata con l’associazione "Letteratura e dintorni": l’ospite dell’evento è lo scrittore Leonardo Petronilli con il suo libro "Aspettami al faro", presentato da Milena Stefani. Nell’occasione, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini del Podere 414. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare 0564 488066 o scrivere a [email protected]

"Aspettami al faro" racconta il viaggio interiore di Alessandro, in cerca del suo posto nel mondo e in contrasto con i suoi demoni, accompagnato da un’enigmatica figura femminile, Cassandra, che lo accompagnerà lungo il sentiero che porta al faro dell’isola di Tenerife dove il ragazzo si è appena trasferito. Il libro è ampiamente riconducibile alla vita dello scrittore, originario di Firenze, realmente ’stregato’ dall’isola in cui si è trasferito con la fidanzata e che gli ha permesso di conoscere se stesso.