Asl, letti e carrozzine consegnati a domicilio

Rivoluzione nell’organizzazione della protesica nella Asl. Dal mese di aprile letti, sbarre, montascale, carrozzine e tutti gli altri ausili protesici per far fronte ai bisogni terapeutici potranno essere ricevuti dai pazienti direttamente al proprio indirizzo senza più il problema del ritiro nei magazzini delle zone distretto. In vista dell’avvio del nuovo servizio gli uffici hanno già organizzato un sistema che permetterà agli assistiti, in possesso della prescrizione medica e dopo aver presentato la richiesta, di ricevere gli ausili gratuitamente a domicilio. Il servizio comprende il montaggio, interventi manutentivi, la formazione all’uso per gli ausili più complessi. Al termine dei trattamenti previsti anche il ritiro avverrà a domicilio sempre senza alcun onere a carico dei pazienti.

"Un nuovo servizio della Asl di cui siamo particolarmente fieri – dice la direttrice amministrativa Antonella Valeri –, per essere più vicini a quei pazienti che devono far fronte quotidianamente a tanti altri problemi piccoli e grandi".