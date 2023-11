Asili nido gratis. Respinta la proposta

In Consiglio comunale non è passata la proposta deel gruppo di minoranza Grosseto Città Aperta di rendere gli asili nido gratis. "Chiedevamo di estendere a livello nazionale il ‘modello Toscana’ – spiegano i consiglieri Carlo De Martis e Marilena Del Santo – ma dai banchi di Fratelli d’Italia ci è stato risposto, in sintesi, ‘bene per chi vive in una regione virtuosa come la Toscana, gli altri si arrangino‘". La proposta mirava a superare quelle che De Martis e Del Santo hanno definito: "le gravi carenze della legge di bilancio del governo Meloni. Una delle più povere per le famiglie e, soprattutto, penalizzante per le bambine ed i bambini e per le mamme". Quando si parla di modello Toscana in questo frangente si intende l’azione di rendere completamente gratuito l’accesso ai nidi per tutte le bambine ed i bambini appartenenti a famiglie con Isee inferiore a 35.000 euro. "Il Comune di Grosseto – concludono De Martis e del Sato – in un recente passato è stato all’avanguardia nel sistema educativo della prima infanzia grazie agli amministratori ed al personale educativo dell’epoca. Dispiace – concludono – dover registrare la distanza abissale che separa quegli amministratori dagli attuali".