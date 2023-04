Asili nidi aperti a luglio e agosto

Asilo nido estivo aperto ad Orbetello dal 3 luglio al 31 agosto. Sono infatti aperte le iscrizioni per i servizi di asilo nido estivo per 40 bambini residenti nel territoriocomunale. Il servizio sarà realizzato all’asilo nido di Albinia nel periodo 3 luglio – 31 agosto 2023, dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni sono aperte ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi alla data di inizio del servizio (3 luglio 2023). Stesso servizio, anche questo riservato a un numero massimo di 30 bambini, a Orbetello. Il servizio sarà realizzato dalla scuola materna comunale "Consani", con sede in via Mura di Levante, nel periodo 3 luglio-31 agosto dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni sono aperte ai bambini che avranno compiuto i 24 mesi alla data di inizio del servizio (3 luglio 2023) e che non avranno compiuto ancora i 6 anni alla data del 31 dicembre. La frequenza giornaliera è dalle 8 alle 16.