"Ascoltate Niccioleta". Il comitato ‘Lido Santini’: "Ecco il nostro report"

Un appello al Consiglio Comunale. Ha deciso di farlo il comitato "Lido Santini" che si occupa del rilancio della frazione di Niccioleta che sta vivendo un momento brutto da tutti i punti di vista, sociale ed economico. I membri del Comitato qualche mese fa hanno esposto un sondaggio ai residenti per chiedere cosa fare per migliore la situazione della frazione. "Chiediamo - scrivono gli esponenti del Comitato - la richiesta di inserire all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio Comunale la presentazione del report che documenta e illustra gli esiti dell’indagine e dell’esperienza condotta a Niccioleta. Il territorio delle Colline Metallifere vive da tempo la crisi delle aree interne, frutto di un fenomeno più generale, ma con le sue specificità di ex distretti minerari. I dati statistici e l’analisi del contesto che scaturisce dall’indagine su Niccioleta, delineano un quadro per molti versi preoccupante, anche da un punto di vista sociale, spopolamento, aumento di anziani non autosufficienti e soli, mancanza di servizi di vicinato, essenziali per una popolazione che invecchia tanto e velocemente come quella di Massa Marittima e comunità che vivono nei paesini interni, chiamate impropriamente "frazioni"". Una decisione quella del Comitato che va nella direzione di un miglioramento della situazione: "Facciamo appello a tutti voi - aggiungono dal Comitato - affinchè gli uffici preposti possano fornire un quadro statistico aggiornato di Massa Marittima centro e "frazioni". Il Comitato Lido Santini chiude: "Confidiamo nella vostra sensibilità nell’interesse dei cittadini e all’insegna del bene comune affinchè presto si possa giungere a definire la data di un Consiglio Aperto per l’indagine su Niccioleta".