Arturo Cerulli oggi e domani presenta la sua lista

Il primo ad annunciare i nomi, l’ultimo a presentare alla comunità la propria lista. Arturo Cerulli illustrerà la sua squadra e il suo programma elettorale questa sera alle 21 nella sala sottostante la chiesa della Santissima Trinità al Pozzarello, per poi replicare domani sempre alle 21 a Porto Ercole, nell’auditorium della chiesa di San Paolo della Croce. "Molti in politica mi descrivono come ‘un uomo solo al comando’ – sottolinea Cerulli –. La squadra che propongo sarà in grado e all’altezza di dare un’altra immagine. Una squadra che, con le dovute eccezioni, è fortemente improntata al rinnovamento e al ringiovanimento. Una squadra in grado di parlare ai giovani, alle mamme, ai nonni, ai single, agli imprenditori, ai lavoratori, a chi cerca lavoro, a chi ha bisogno di aiuto, alle associazioni". Arturo Cerulli sarà appunto l’ultimo dei tre candidati a presentare al pubblico la lista che lo accompagnerà alle elezioni del 14 e 15 maggio. Prima di lui Roberto Cerulli e Priscilla Schiano, entrambi sia a Porto Ercole che a Porto Santo Stefano, dove hanno riscosso consensi dai rispettivi sostenitori e tante presenze anche dai curiosi che, per un motivo o per un altro, non hanno ancora una propria preferenza. Intanto, l’ufficio elettorale del Comune avvisa gli elettori che per problemi fisici non sono in grado esercitare da soli il diritto di voto che possono richiedere la relativa certificazione ai funzionari medici dell’Azienda Sanitaria. Potranno farlo venerdì 12 maggio dalle 9 alle 10 al Poliambulatorio di Porto Santo Stefano.