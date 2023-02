"Arturo Cerulli il candidato giusto"

Matrimonio politico tra Arturo Cerulli e Fratelli d’Italia. Il candidato alle prossime amministrative dell’Argentario correrà a fianco del partito tricolore. L’annuncio ufficiale è avvenuto ieri mattina nella stessa sala dell’hotel Granduca dove nacque anche il circolo provinciale, alla presenza dello stesso Cerulli, con il deputato e coordinatore regionale di FdI Fabrizio Rossi e il presidente del circolo argentarino Giulio Tambelli, il quale è stato annunciato da Rossi anche come nuovo componente del coordinamento regionale. La scelta di appoggiare Arturo Cerulli è arrivata dopo diverse riunioni, nelle quali erano state vagliate anche altre alternative e un candidato esterno, ovvero il figlio dell’ex sindaco di Orbetello ed ex ministro Altero Matteoli, Federico, che di professione fa il pilota di aerei. Vagliati anche gli altri due nomi attualmente candidati, Priscilla Schiano e Roberto Cerulli, che però non hanno convinto il partito. "Vogliamo dare una svolta rispetto all’immobilismo degli ultimi cinque anni – ha esordito Fabrizio Rossi –. Abbiamo scelto un candidato che non ha la tessera di FdI, ma che ha già saputo interpretare i bisogni del territorio nei 10 anni da sindaco, è la persona giusta per il futuro. Un appoggio convinto fatto con riflessione per dare continuità al governo nazionale con Giorgia Meloni,...