"Artigiano condannato a Grosseto per aver inviato foto osè a una donna"

Doveva ripararle l’auto, invece le ha complicato la vita perseguitandola e inviandole pure foto volgari sul cellulare, pedinandola e arrivando a minacciarla dicendole che sarebbe entrato in casa sua e l’avrebbe violentata. La follia dell’uomo, 42 anni, artigiano residente in un paese maremmano, si è scontrata prima con la denuncia presentata dalla donna e ieri con la sentenza firmata dal giudice del tribunale di Grosseto Sergio Compagnucci (nella foto) che lo ha condannato a 1 anno, 1 mese e 10 giorni.

Per la donna l’incubo inizia quando porta l’auto a riparare nell’officina dell’artigiano il quale dice che avrà bisogno di qualche giorno e le chiede il cellulare per avvisarla quanto avrà terminato il lavoro. In realtà quel numero l’uomo – che si era invaghito – lo usa per mandare messaggi d’amore (a lei indesiderati) e poi anche foto osè.

Più volte respinto, l’artigiano la minacciò dicendo che avrebbe parlato con il fidanzato per farli litigare.