"Arti e Mestieri" con i Musei di Maremma Ecco la loro mostra "virtuale"

Si intitola "Arti e Mestieri nella Maremma dei Musei", la mostra virtuale realizzata dal Sistema Musei di Maremma e che ha visto coinvolte molte delle realtà museali della rete. In tutto sono oltre 40 le opere e i reperti archeologici individuati per questa particolare esposizione, realizzata dalla società Acas3D Soluzioni Digitali Srl con la direzione scientifica di tre archeologi: Massimo Cardosa (direttore dei Musei Civici di Manciano e Saturnia), Simona Rafanelli (direttrice del MuVet, Museo Archeologico di Vetulonia) e Debora Rossi (direttrice dei Musei Civici Archeologici di Pitigliano), coadiuvati dal supporto tecnico-organizzativo di Roberta Pieraccioli (direttrice del Sistema Musei di Maremma) e Giovanna Santinucci del Comune di Massa Marittima. La mostra è online e fruibile al pubblico attraverso una pagina del sito: www.museidimaremma.it mentre entro giugno si potrà vedere in una serie di totem posizionati nei musei che hanno aderito al progetto o attraverso i propri dispositivi e pagine web. Le immagini delle opere, che sono state individuate e selezionate, sono state acquisite grazie ad un lungo e attento lavoro di digitalizzazione con fotocamere ad altissima risoluzione con ottiche fisse e calibrate. Immagini che poi sono state rielaborate e riprodotte in 3D per essere utilizzate sul web o pubblicate in "real time". La piattaforma web prevede la simulazione di un viaggio nel tempo, attraverso le varie epoche, dalla preistoria all’epoca moderna, espresso da un ambiente rurale con una miniera. "Per la prima volta – spiegano i promotori del progetto – la forza innovativa è nello sforzo congiunto di mettere in rete la collezione dei Musei di Sistema in forma reale e virtuale".