Arte, natura e utopia Il campus "Dune" torna per donare nuove visioni e inaspettati paesaggi

Da quest’anno Dune, il Campus creativo di Arte nella Natura che si svolge tradizionalmente a metà settembre, si apre a tutto il territorio del Parco Regionale della Maremma. Le sperimentazioni e le residenze artistiche a cavallo tra ricerca e creazione, arte e scienza, inizieranno giovedì e proseguiranno fino al 7 gennaio.

Questo grazie a un’inedita collaborazione tra Accademia Mutamenti e Parco Regionale della Maremma, che ha già portato due importanti riconoscimenti nazionali: l’inserimento tra i 26 progetti speciali che avranno un contributo del Ministero della Cultura per la loro originalità e eccellenza artistica e un contributo del programma di transizione digitale del Pnrr per una sperimentazione biennale di riprese in 3D di opere artistiche e ambienti naturali, la loro visione in realtà virtuale e l’avvio di una mappatura digitale del Parco, conl’installazione di un grande touch screen al Centro visite.

Dune è un progetto di ricerca e creazione che utilizza il linguaggio dell’arte come strumento di

indagine, valorizzazione e connessione con l’ambiente naturale, per portare come risultato un’attenzione sull’ambiente in quanto risorsa preziosa, in grado di nutrire gli aspetti spirituali

come quelli intellettuali e fisici, alla ricerca di visioni nuove e trasversali del territorio e di nuovi

modi di abitarlo e valorizzarlo.

Il progetto si divide in 5 parti. Racconti sul fiume si svolge lungo l’Ombrone; i primi due appuntamenti, alla storica Bilancia Sellari, giovedì e domenica, saranno dedicati a Italo Calvino, con Sara Donzelli e Stefano Cocco Cantini al piano elettrico esassofono: Racconti fantastici dell’Ottocento e L’altra Euridice. L’1 e il 2 settembre, notti di luna piena, saranno alla Spiaggia dello Spolverino, in un’ansa del fiume, dove gli spettatori arriveranno dopo un viaggio in canoa e verranno accolti da Sara Donzelli e dal pianista Angelo Comisso con la performance site-specific CirceFango di Margaret Atwood.

Il programma completo, con date e orari e prevendita online, si trova su www.dune-utopie.it. Molti eventi sono a numero limitato di spettatori. Si raccomanda l’acquisto dei biglietti in prevendita (diritti 1 euro). Per info: 388 5850722, [email protected]