Arte e storia della città Oggi ultima visita

Oggi alle 21 ci sarà l’ultima visita guidata di "ScArti sotto le stelle". Tutti insieme sotto il cielo notturno alla scoperta della "Biennale dello Scarto" e del centro storico di Massa Marittima con l’artista Rodolfo Lacquaniti e Zoe Cooperativa Sociale. Info e prenotazione (obbligatoria) 0566 906525 [email protected]. Un percorso a tappe durante il quale l’artista darà voce alle sue opere e Zoe alla storia della città gioiello delle Colline Metallifere, tra racconti, poesie e riflessioni sul cambiamento climatico e la sostenibilità, sul valore dell’arte, sul presente e il futuro del mondo. Il ritrovo sarà in piazza Garibaldi al museo Archeologico "G. Camporeale". Le tre visite guidate prenderanno avvio alle Fonti dell’Abbonadanza, per spostarsi in Piazza Garibaldi e quindi in Piazza Cavour, davanti alla casa natale di San Bernardino. La passeggiata terminerà nel chiostro di Sant’Agostino, nel cuore del complesso architettonico di San Pietro all’Orto di Città Nuova.