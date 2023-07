Arte e solidarietà a braccetto "Laguna Factory", evento per aiutare l’Orto Giusto

"Laguna Art Factory" giunge alla seconda edizione e di nuovo punta i riflettori sulla laguna di Orbetello attraverso la solidarietà e la valorizzazione degli artisti locali. Il tema alla base delle opere di questa seconda edizione è "Ripopolamento".

"I cambiamenti climatici e lo stato di cattiva salute in cui versa la laguna hanno determinato la scomparsa di molte specie ittiche, alterando così un ecosistema meraviglioso quanto delicato – dicono gli organizzatori –. L’arte, con la sua potenza, riesce a fare fiorire positività dalla sofferenza e attraverso l’arte è possibile sia lanciare un messaggio di bellezza e speranza, sia approcciare in modo creativo alla risoluzione dei problemi che si presentano nella vita quotidiana. Laguna Art Factory è anche solidarietà e in ogni edizione viene scelto un progetto sociale come destinatario della vendita benefica delle opere che gli artisti mettono generosamente a disposizione".

"In questa edizione – si spiega ancora – il ricavato sarà interamente devoluto all’Orto Giusto, un progetto che la cooperativa Beata Veronica 1878 sta realizzando all’interno del vivaio Il Pitorsino, un progetto di autonomia, inclusione e inserimento lavorativo dei ragazzi e delle ragazzi diversamente abili".

L’appuntamento è per oggi alle 18.30 nel Centro degustazione I Pescatori a Orbetello "per scoprire insieme – dicono gli organizzatori – le opere che gli artisti hanno creato per la vendita a scopo benefico e avere tutte le informazioni utili per partecipare a questa occasione di solidarietà. Per sottolineare il momento artigianale e creativo dell’arte, la parola Factory all’interno del nome dell’associazione non è un caso, saranno allestiti corner dove gli artisti mostreranno il modo in cui giungono alla creazione delle loro opere. Ci saranno i ragazzi dell’Orto Giusto con i loro prodotti e la loro storia da raccontare e seguirà un piccolo aperitivo offerto dai Pescatori. Con la partecipazione speciale dell’artista Andrea Ferrari. Ingresso gratuito".