Arrivano i "Giorni Felici" Al via rassegna di Allegri

Sarà lo spettacolo "Un perdente di successo" a dare inizio alla terza edizione del festival "Giorni Felici". L’evento, previsto domenica 20 alle 19 al resort La Pescaia a Sticciano Scalo, vedrà Mariangela D’Abbraccio, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi – tre tra le maggiori attrici italiane che hanno condiviso l’esperienza sul palco con Giorgio Albertazzi – nel ricordo del grande attore nel centenario dalla nascita ("Un perdente di successo" è la sua autobiografia). Ma saranno molti gli artisti e le compagnie coinvolte in questa nuova veste della manifestazione, in programma dal 20 agosto al 23 settembre: Roberto Abbiati, Laura Curino, Leonardo Capuano, Chiara Migliorini, Frosini-Timpano e ancora la Societas Raffaello Sanzio, Zaches Teatro, i giovanissimi talenti Fettarappa Sandri e Guerrieri. La rassegna, nata nel 2021 grazie all’idea e alla volontà di Eugenio Allegri, sua la direzione artistica nella prima edizione, torna anche nel 2023, ricordando il grande attore e regista prematuramente scomparso nel 2022, con l’organizzazione di Associazione M.Arte, diretta da Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. "Per il terzo anno consecutivo portiamo avanti con soddisfazione l’idea di rassegna teatrale estiva voluta da Eugenio Allegri nel 2021 – commenta Barbara Catalani, assessore alle Politiche culturali, educative e giovanili del Comune di Follonica – una delle iniziative di punta del settembre culturale del Comune di Follonica all’interno del grande progetto Parade a cura del Cantiere Cultura, un progetto che, per il secondo anno consecutivo, fa da trait d’union tra le attività estive e l’inizio della nuova stagione invernale, soprattutto per le attività teatrali". "Giorni Felici è un festival, e un titolo, nati nel 2021 da una visione positiva di Eugenio Allegri – ha detto Lorenzo Luzzetti – fiducioso, dopo il periodo di pandemia, in una ripresa dell’attività teatrale e del suo benefico effetto sulle persone: un teatro che emozioni e faccia riflettere, che "spiazzi", anche, e stimoli idee. È a lui, che ha lasciato un’impronta precisa in questa rassegna, che dedichiamo l’edizione 2023 e le molte che speriamo seguiranno".