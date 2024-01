Arrivano gli attraversamenti pedonali rialzati a Castellaccia e Bagno

Alla frazione Castellaccia, dopo tante segnalazioni da parte dei cittadini, arrivano attraversamenti pedonali rialzati pronti a garantire sicurezza a chi abita da quelle parti. Ma non solo nella frazione periferica nasceranno queste strutture. In via Guido Rossa, all’ingresso di Bagno lato stadio , saranno poste in opera queste significative strutture che, specialmente nelle vicinanze sia dell’impianto sportivo che del parco pubblico garantiranno sicurezza a chi frequenta le aree.

Aldilà di quello che sarà l’importo dei lavori, si parla di circa 20mila euro, è la sicurezza che viene posta al centro delle attenzioni. Da intervenire, secondo alcuni residenti, anche a Grilli, con interventi di questo tipo anche nelle vicinanze di un importante magazzino e centro commerciale per l’agricoltura. La frazione di Grilli lamenta pure una situazione dovuta a problematiche prodotte da un canale che fiancheggia l’abitato.

Roberto Pieralli