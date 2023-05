Arrivano 5 milioni dal Pnrr. Serviranno per la ciclabile e la Casa della Salute

Monte Argentario (Grosseto), 27 aprile 2023 - Oltre cinque milioni di euro dal Pnrr per finanziare la ciclabile, la Casa della Salute e altre opere. L’amministrazione guidata da Franco Borghini sta per terminare il suo mandato, ma rimangono in sospeso alcuni lavori pubblici la cui realizzazione sarà possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tra questi, l’unico già realizzato è quello dell’asfaltatura della strada Panoramica, di proprietà della Provincia e finanziato dalla Regione per circa un milione e mezzo di euro. Tra i finanziamenti in corso, "siamo riusciti a ottenere circa 2,5 milioni dal Pnrr (tramite la Regione) per il prolungamento della pista ciclabile da Santa Liberata a Porto Santo Stefano – sottolinea il primo cittadino –. Prima di vedere il progetto definitivo ci sarà da fare una piccola modifica, dato che in un’area c’era una pendenza che superava il 10%. Entro giugno dovrebbe terminare la modifica del progetto, mentre in estate dovrebbero avvenire gli iter per le gare di appalto sui lavori che dovrebbero iniziare con il nuovo anno. Altri fondi riguardano 153 mila euro per i lavori alla frana del Pispino, che a breve ripartiranno. Inizialmente avevamo avuto un finanziamento di 500mila euro, ma con l’aumento dei costi derivanti dalla guerra è stato necessario chiedere altri fondi".

Altri 313mila euro arriveranno per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei porti non gestiti dall’Autorità Portuale, quindi in questo caso nel porto di Porto Ercole. "Inoltre sono già stati appaltati i lavori per l’ampliamento di via Barellai con il sottostante porticato – prosegue Borghini – che potrebbero già iniziare ma che partiranno dopo la stagione. Le spese sono sostenute dall’Autorità Portuale Regionale, il Comune spenderà solo 129mila euro di spese tecniche di progettazione. Siamo rimasti appunto d’accordo con la Port Autority di partire dopo l’estate, perché adesso sarebbe stato negativo per le attività. Il costo sarà di circa 1 milione e 300 mila euro".

L’opera vedrà l’allargamento del marciapiede di via Barellai, mentre il porticato che coprirà la zona delle pescherie arriverà fino a dove attualmente si trovano le ringhiere. Va avanti anche il procedimento per la casa della salute in via Barellai.

"In questa fase il Poliambulatorio continuerà a funzionare sul lungomare dei Navigatori – specifica Borghini – per non interrompere il servizio. Entro il 2026 dovranno terminare i lavori nella nuova sede, finanziati con i fondi del Pnrr per circa un milione e 700 mila euro. Dopodiché i locali del lungomare rimarranno di proprietà del Comune e la nuova amministrazione deciderà cosa farci. Infine, altri fondi del Pnrr saranno impiegati per la digitalizzazione del Comune".

Andrea Capitani