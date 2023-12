Arriva "Loggione", la contrada Poggio punta sul buon cibo

Anche nei periodi in cui il Palio non si corre le contrade sono un esempio di operatività sul territorio. È il caso della contrada Poggio che in occasione del ponte dell’Immacolata organizza la prima edizione di "Loggione". L’evento inizierà domani e terminerà sabato e regalerà un’occasione in più agli amanti della cucina locale, del buon vino, dei canti popolari e delle escursioni nella natura per scoprire il territorio e il paese di Castel del Piano. Partiamo dal nome della manifestazione: "Loggione". Il nome arriva dal loggiato cinquecentesco di Palazzo Nerucci, la struttura gentilizia del ‘500 che si affaccia su piazza Colonna. L’evento si presenta con un programma molto interessante. Nella cornice di piazza Colonna, infatti, si potranno assaggiare vino ed olio del territorio grazie ad alcuni produttori locali che hanno accolto l’invito della contrada. All’interno della sede della Contrada Poggio, invece, si troverà il punto ristoro. In questa tre giorni di eventi sarà possibile cenare con un menù fisso assaggiando i vini dei produttori amiatini, mentre ogni sera ci sarà musica con i gruppi della tradizione canora amiatina e maremmana: domani i "Pennati pe’ Canta’", venerdì i "Cardellini del Fontanino" e sabato "Il Coro degli Etruschi". Venerdì sarà la giornata più densa di eventi. Chi vorrà, la mattina potrà scegliere di partecipare a una delle tre escursioni in programma: una a piedi e una in e-bike dirette alla Fungoamiata per una degustazione di prodotti dell’azienda, oppure una visita guidata del centro storico di Castel del Piano in collaborazione con l’Associazione Imberciadori. L’evento si inserisce all’interno del cartellone degli appuntamenti natalizi che già in questi giorni animeranno il centro storico del paese di Castel del Piano.