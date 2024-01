Arriva l’esercito. L’attesa tra umori diversi

Presto anche in provincia di Grosseto (15 militari in tutto) arriverà l’esercito nelle strade e nelle piazze a sostegno della forze dell’ordine per rendere i nostri territori più sicuri. Il centrodestra ha accolto con soddisfazione la notizia, il centrosinistra ha criticato la decisione. Per il deputato del Pd, Marco Simiani, una maggiore sicurezza si ottiene non con l’esercito ma rendendo più illuminati e frequentati i luoghi isolati e degradati e quindi terreno fertile per la microcriminalità. Una riflessione che condividiamo solo in parte, perché crediamo che l’esercito sia una risorsa, non un problema. Ai grossetani ora il compito di fare comunità anche in questo nuovo contesto.