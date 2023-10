Arriva la danza con Dancelab Armonia. Incontri anche con Iacopozzi e Vannini

Chi lo dice che la finanza non c’entri nulla con l’eternità? Proiettarsi in avanti, pianificare il futuro, capire il valore di ciò che significa non guardare solo al momento presente, sono criteri utili anche per l’economia. Di questo parlerà Cristiano Iacopozzi, docente di asset allocation all’università degli studi di Siena e presidente di Chianti Banca, che oggi sarà al Polo universitario grossetano per un incontro pubblico, compresa una nutrita rappresentanza di studenti, nell’ambito della Settimana della Bellezza 2023. L’incontro "Principi di educazione finanziaria: investire consapevoli" avrà inizio alle 10 e rientra nella collaborazione che la Fondazione Polo Universitario Grosseto ha avviato ormai da diverse edizioni con la Settimana della Bellezza.

E per la prima volta la danza entra nelle proposte della Settimana della Bellezza, grazie a Dancelab Armonia, associazione culturale nata come espressione del Laboratorio Accademico Danza, a Monsummano Terme nel 1984, per iniziativa di Antonella Lombardo che proporrà agli studenti del liceo coreutico del Polo Bianciardi. Nel pomeriggio il percorso proseguirà negli spazi della parrocchia del Crocifisso, dove Dancelab Armonia proporrà un workshop di danza hip hop (a partire dalle 14.30) Al mattino, in contemporanea con l’incontro presso il Coreutico, gli studenti dei licei Chelli incontreranno Marco Vannini, filosofo e storico della mistica, per riflettere sul tema: "La luce dell’anima, fuori dallo spazio e dal tempo". Vannini ha curato l’edizione italiana di tutte le opere, tedesche e latine, di Meister Eckhart, nonché di altri mistici antichi, medievali e moderni. Alle 17 in sala Friuli, il tema affrontato con gli studenti.