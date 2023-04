Arriva in campeggio e muore d’infarto

Muore per infarto un turista aretino in vacanza lungo la fascia costiera dei campeggi che vanno da Albinia a Fonteblanda. Il fatto è accaduto nella notte fra lunedì e ieri, (poco dopo le 23) al Campeggio Haway di Albinia. L’uomo, Ivo Mori 83 anni di Arezzo, si è sentito male di notte all’interno del proprio camper, con cui aveva raggiunto il campeggio Haway di Albinia, dove aveva appena iniziato la vacanza.

Fatale una crisi cardio-circolatoria.

Ivo Mori era arrivato per le festività della Pasqua in questa zona come aveva fatto anche negli anni trascorsi.

Sul posto il 118 ha subito inviato una ambulanza di rianimazione dall’ospedale di Orbetello, che ha trasferito in codice rosso l’uomo a Grosseto. Purtroppo il paziente è deceduto, nonostante le cure e l’assistenza del personale sanitario di emergenza, proprio all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale della Misericordia. La salma è stata successivamente composta nella stanza mortuaria del presidio ospedaliero grossetano.