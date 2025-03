Arriva ’Il pedone’. Giacobazzi oggi agli Industri

GROSSETOUna partita a scacchi come metafora della vita. Porterà questo sul palco del Teatro Moderno di Grosseto, questa sera alle 21, Giuseppe Giacobazzi con il suo numero spettacolo "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque". Un evento, organizzato da Ad Arte Spettacoli, per il quale è ancora possibile acquistare i biglietti. Ne "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque" di Andrea Sasdelli (nome all’anagrafe di Giacobazzi), con la regia di Carlo Negri e prodotto da Blu Produzioni, Giuseppe Giacobazzi mette in scena la vita sui quadrati di una scacchiera. Il punto di vista non è quello della regina, pezzo più importante, o del re, il più tutelato, ma quello più comune e, se vogliamo, umile che è il pedone, appunto.

Giuseppe Giacobazzi incanterà lo spettatore con un’ora e mezza di show, di partita, di monologo comico, ma che porrà spunti di riflessione e che terrà il pubblico incollato e attento nello scoprire la mossa successiva. Il messaggio è che siamo tutti pedoni e tutti noi sogniamo quel preciso istante in cui anche il più umile pezzo sulla scacchiera riesce a dare scacco matto.

Ne "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque", Giuseppe Giacobazzi si allontana dal cabaret vecchio stile avvicinandosi alla narrazione del teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni spettacolo dell’artista, ma non mancano le occasioni per fermarsi a ragionare.

I biglietti per lo spettacolo di questa sera sono disponibili nei punti vendita Ticketone e sul circuito www.ticketone.it, al costo di 32 euro più diritti di prevendita nel 1° settore, 27 euro più diritti di prevendita nel 2° settore e 22 euro più diritti di prevendita nel 3° settore. Possono essere acquistati anche questa sera in teatro dalle 19.30.

Andrea Capitani