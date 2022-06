Arriva "Arcobaleno d’Estate". Una festa nella Diaccia Botrona

Castiglione della Pescaia, 16 giugno 2022 - Presentata ieri mattina all’interno del Museo Casa Rossa Ximenes la festa "Toscana Arcobaleno d’Estate", l’appuntamento di inizio stagione giunto quest’anno alla decima edizione, che è promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il quotidiano La Nazione, Confcommercio, supportato dalle agenzie Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana.

L’evento prenderà il via domani a Lastra a Signa e si concluderà martedì 21 all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona, a Castiglione.

Una formula apprezzata che permette di scoprire le bellezze toscane abbinate a visite guidate, approfondimenti musicali e degustazioni di prodotti tipici.

"Abbiamo presentato ieri gli eventi estivi 2022 organizzati dal Comune di Castiglione – spiega la sindaca Elena Nappi che – con una varietà di appuntamenti adatti ad un pubblico di tutte le età. Abbiamo all’attivo su Castiglione della Pescaia – aggiunge Nappi – numeri sulle presenze turistiche del 2021 che ci hanno collocato al secondo posto in Toscana, meglio di noi ha fatto solamente Firenze. Questa amministrazione, dopo aver raggiunto un traguardo così prestigioso non si è adagiata, anzi, senza tralasciare niente, ha continuato a confrontarsi con gli operatori turistici portando avanti innovazioni sul territorio per renderlo sempre più appetibile a chi lo sceglie per le proprie vacanze".

"Arcobaleno d’estate è l’evento che, da ormai dieci anni, dà avvio alla stagione estiva – commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio –. Anche quest’anno, la provincia di Grosseto sarà tra le protagoniste del cartellone degli eventi e questa volta proprio nel primo giorno d’estate, saremo a Castiglione in un luogo come la riserva naturalistica della Diaccia Botrona che ci racconta l’anima vera della Maremma, tra panorami incantati, profumi e sapori delle tradizioni enogastronomiche. La nostra associazione supporta questa iniziativa con la Regione, La Nazione e gli altri partner sin dall’inizio, non solo per promuovere il territorio e le imprese che vi operano, ma anche per rafforzare e consolidare i rapporti con le istituzioni, le altre associazioni e gli enti locali, così come per dare vita a nuove collaborazioni nell’esclusivo interesse collettivo e per lo sviluppo economico".

"La Maremma è un territorio che esprime importanti eccellenze anche nel settore enogastronomico – dice Milena Sanna, direttrice di Coldiretti Grosseto –, per cui saranno le nostre aziende a promuovere attraverso la degustazione i migliori sapori e l’alta qualità dei nostri produttori di Campagna Amica".