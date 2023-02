Arriva alle Clarisse "Energia del Colore" Esposizione di Natino Chirico

Nel corso della sua ultima seduta, la giunta di Grosseto ha approvato l’ organizzare, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, dell’esposizione di arte contemporanea “Energia del Colore” di Natino Chirico: artista affermato che ha esposto in tutto il mondo e vanta numerosi riconoscimenti da parte della critica e del pubblico. La mostra, che avrà luogo dall’11 marzo al 9 aprile alle Clarisse, mette in evidenza alcuni dei suoi lavori piu belli affiancati ai valori e ai pensieri piu disparati, sottolineati dalla forza del colore e dai raffinati disegni.