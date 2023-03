Arrestato per la droga fa lo sciopero della fame

Sono comparsi ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Sergio Compagnucci i coniugi arrestati sabato sera perché trovati in possesso di oltre cento grammi di cocaina (nel giaccone di lei) e di materiale per il confezionamento delle dosi e di un bilancino di precisione (nella loro abitazione). Il Gip ha disposto per l’uomo (33 anni, di nazionalità tunisina) la custodia cautelare in carcere e per la donna (23 anni) gli arresti domiciliari. L’uomo ha annunciato che inizierà lo sciopero della fame. I due sono stati arrestati dopo un controllo effettuato in via Parini dal personale della Guardia di finanza e della Polizia municipale insospettito dal passaggio di un involucro da parte di un terzo uomo (poi fuggito) alla ragazza. All’interno c’erano i cento grammi di cocaina e nella successiva perquisizione in casa è venuto fuori anche l’altro materiale e il bilancino. La ragazza, in sede di convalida dell’arresto, ha detto che non sapeva cosa ci fosse nel pacchetto che le era stato consegnato.