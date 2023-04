Arrestato il rapinatore Due colpi in un mese con il taglierino: preso

E’ stato individuato ed arrestato, l’uomo che nella prima metà del mese di aprile, dopo aver messo a segno ben due rapine, aveva creato non poche preoccupazioni ai cittadini di Follonica per colpa delle sue scorribande. La persona, dopo le indagini svolte dai Carabinieri di Follonica, è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip, dopo che la Procura, che aveva prima chiesto i domiciliari, aveva poi integrato e completato il quadro che riguardava l’uomo, arrivando a chiedere la custodia cautelare in carcere. L’uomo, adesso in carcere, ha commesso due rapine in una settimana. Il primo episodio, contestato nell’ordinanza, si riferisce al 5 aprile, quando una donna titolare di una attività commerciale nel centro della cittadina del Golfo, aveva chiesto l’intervento del 112 perché poco prima era stata rapinata da uno sconosciuto. Una dinamica semplice, quella descritta dalla vittima: l’uomo, dopo aver minacciato la donna con un taglierino, si era fatto consegnare l’incasso di circa 200 euro, fuggendo subito dopo. L’intervento immediato dei Carabinieri, e la loro conoscenza del territorio, aveva sin da subito permesso di individuare il presunto responsabile: dalla visione di alcune telecamere di videosorveglianza infatti, un Carabiniere aveva riconosciuto nell’uomo indicato quale autore del fatto, un soggetto a lui ben noto per altri motivi. Pochi giorni dopo è avvenuto il secondo episodio: il 13 aprile per l’esattezza, la titolare di un secondo negozio ha contattato il 112 riferendo di essere stata vittima di rapina. La dinamica descritta è stata analoga: un uomo armato di taglierino, che dopo aver minacciato la titolare si era fatto consegnare l’incasso: circa 100 euro in questo caso. La pattuglia del Nucleo Radiomobile che era intervenuta, inoltre, nel battere le vie di fuga, aveva incrociato una vettura, il cui conducente aveva appena avuto un incidente autonomo: i Carabinieri hanno fermato e perquisito l’uomo, il quale sembrava coincidere con la descrizione data nell’immediato dalla vittima. Nelle tasche erano stati trovati circa 100 euro in contanti ed un taglierino. Aveva usato l’auto aziendale.