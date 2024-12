Arredi scolastici per alunni disabili

E’ di oltre 14mila euro il contributo a fondo perduto che il Consiglio regionale ha destinato al Comune di Roccastrada, quale cofinanziamento per l’acquisto di arredi destinati a studenti con disabilità. L’acquisto degli arredi, per un importo complessivo di 18mila euro è stato finanziato con 14.280 euro di fondi regionali, mentre la restante parte è stata finanziata con fondi propri del bilancio comunale. Gli arredi sostenibili realizzati con materiali certificati secondo standard ambientali e realizzati con materiali lignei riciclati sono stati installati nel nuovo edificio scolastico di Ribolla con la finalità specifica del miglioramento delle condizioni di fruibilità sia in termini di abbattimento delle barriere architettoniche, accessibilità agli spazi e miglioramento complessivo della condizione socio-emotiva degli studenti con disabilità.