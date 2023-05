"Aria di musical" C’è Cicaloni al Moderno

"Aria di Musical, Passeggiata letteraria attraverso il musical italiano". E’ lo spettacolo che va in scena domani alle 21 al Teatro Moderno di Grosseto. Nata da un’idea di Alessandro Baldi e elaborata per il teatro da Fabio Cicaloni, quest’opera è una nuova operazione culturale de I Teatranti di Fabio Cicaloni in collaborazione con il Comune di Grosseto e la Fondazione Atlante per la Maremma. Alessandro Baldi, artista grossetano che da tempo si occupa di musical, vantando, per altro, bellissime collaborazioni in questo campo, voleva da tempo mettere insieme i pezzi più belli e, talvolta, meno conosciuti di opere popolari e opere rock della nostra storia musicale, cercando un fil rouge che li unisse in uno spettacolo bello ed elegante. Con l’amico Fabio Cicaloni hanno quindi deciso di lavorare a questo interessante progetto da cui è nata una vera e propria passeggiata letteraria, un modo alternativo di raccontare opere letterarie attraverso le arie dei musical. E così, dal palco del Teatro Moderno, si ascolteranno i due artisti e Daniela Samperi, voce femminile tra gli interpreti, cantare e raccontare, accompagnati dal vivo da un gruppo di sei musicisti davvero eccezionali: Piero Lanza (tastiere), Roberto Incordino (batteria), Paolo Iagnocco (basso), Carlo Recchia (violino), Stefano Marini e Claudio Buselli (chitarre). Le arie dei musical "Giulietta e Romeo", "I promessi sposi", "Tosca – Amore disperato", "Dracula" e "Notre Dame de Paris" rivivranno in arrangiamenti nuovi e freschissimi, incastonati in una narrazione emozionante e a tratti divertente. Il ruolo comico è affidato a Fabrizio Cattarulla, un improbabile direttore di scena poco "acculturato" che, tra gaffe e incursioni inopportune, disturberà lo svolgimento della rappresentazione, dando modo agli artisti di spiegare e raccontare il perché di certe scelte e, così, avvicinare con il sorriso il pubblico ad un repertorio per molti nuovo e inconsueto. La regia è di Fabio Cicaloni. Una parte del ricavato sarà devoluto in favore della Fondazione Meyer a sostegno del reparto di oncoematologia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.